Министерство физической культуры и спорта Узбекистана с 1 июля 2021 года намерено внедрить анализ и мониторинг за избыточным весом чиновников в онлайн-режиме на основе составленного рейтинга.

Об этом пишет узбекская служба Радио Свобода.

Перед этим в ведомстве планируют разработать критерии оценки уровня избыточного веса руководителей и сотрудников госорганов.

Представители министерства сообщили, что со следующего учебного года физкультура будет преподаваться во всех классах по два часа в неделю, а в государственных органах и организациях введут специальные перерывы для занятий производственной гимнастикой.

К первому сентября 2021 года власти планируют издать «Энциклопедию национальных спортивных и народных игр Республики Узбекистан».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте 2019 года дал милиционерам с избыточным весом полгода на похудение.

– Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом, – цитирует президента издание Daryo.uz.

О проблеме лишнего веса Мирзиёев уже говорил за год до этого.

В ноябре этого года Мирзиёев подписал указ, предусматривающий развитие массового спорта среди населения. Приоритетными видами спорта станут ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол, воркауты на улице и в селах.

Власти также обещали гражданам платить за каждые 10 тысяч шагов в день на электронный кошелек. Тем, кто прошел самое большое расстояние по району или городу, переведут 300 тысяч сумов ($28), по региону – 500 тысяч сумов ($48), по республике – 1 млн сумов ($96).

В 2019 году Узбекистан возглавил рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, согласно исследованию ученых Йенского университета.

Напомним, Министерство внутренних дел Таджикистана уволило 10 милиционеров из-за того, что они не смогли сбросить лишний веc.