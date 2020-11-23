В Демократической республике Конго от коронавируса умер украинский военный, который был в составе миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Военный заболел 7 ноября, он был на лечении в изоляторе воинской части. Положительный результат ПЦР-теста получил 14 ноября. Уже через два дня — 16 ноября — его состояние ухудшилось, военного отправили в госпиталь ООН, а дальше перевели в реанимацию.
22 ноября ему резко стало хуже, началась интенсивная терапия, но она не помогла и военный умер.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Демократической республике Конго от коронавируса умер украинский военный, который был в составе миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Военный заболел 7 ноября, он был на лечении в изоляторе воинской части. Положительный результат ПЦР-теста получил 14 ноября. Уже через два дня — 16 ноября — его состояние ухудшилось, военного отправили в госпиталь ООН, а дальше перевели в реанимацию.
22 ноября ему резко стало хуже, началась интенсивная терапия, но она не помогла и военный умер.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов