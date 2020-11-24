Новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии Наш край Николай Круглов опроверг слухи о том, что он якобы планирует сложить с себя полномочия.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

Николай Круглов

В ходе программы журналист Олег Деренюга обратился к Николаю Круглову с просьбой прокомментировать слухи о том, что он якобы собирается отказаться от депутатского мандата и не планирует работать в Николаевском горсовете.

— Многие говорят, что Николай Круглов зайдет в городской совет, сдаст мандат и уйдет, не будет работать в городском совете. Вот я такие слухи слышал. Скажите, правда ли это? — поинтересовался Олег Деренюга.

В ответ на это политик заявил, что он уже подписал заявление и дал согласие быть депутатом городского совета восьмого созыва.

— Заявление я подписал на согласие быть депутатом городского совета. Поэтому, эти разговоры прекращаются! — ответил Николай Круглов.

Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Партия «Наш край» набрала 5,05% процентов голосов избирателей и получила 4 мандата.