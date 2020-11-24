Американский штат Пенсильвания, который был одним из «ключевых» на президентских выборах в США, официально подтвердил победу демократа Джо Байдена по результатам подсчета голосов.
Об этом сообщил во вторник губернатор штата Том Вольф, передает Укринформ.
— Сегодня Государственный департамент штата сертифицировал результаты голосований 3 ноября в Пенсильвании на выборах президента и вице-президента США, — отметил Том Вольф, подтвердив преобладание голосов за кандидатов от Демократической партии.
Он также сообщил, что распорядился провести процедуру назначения выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
Сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой избранного президента Джо Байдена, пока Управление общих служб официально не сообщит о его победе на президентских выборах.
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Американский штат Пенсильвания, который был одним из «ключевых» на президентских выборах в США, официально подтвердил победу демократа Джо Байдена по результатам подсчета голосов.
Об этом сообщил во вторник губернатор штата Том Вольф, передает Укринформ.
— Сегодня Государственный департамент штата сертифицировал результаты голосований 3 ноября в Пенсильвании на выборах президента и вице-президента США, — отметил Том Вольф, подтвердив преобладание голосов за кандидатов от Демократической партии.
Он также сообщил, что распорядился провести процедуру назначения выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
Сообщалось, что Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой избранного президента Джо Байдена, пока Управление общих служб официально не сообщит о его победе на президентских выборах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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