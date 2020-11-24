Американский штат Пенсильвания, который был одним из «ключевых» на президентских выборах в США, официально подтвердил победу демократа Джо Байдена по результатам подсчета голосов.

Об этом сообщил во вторник губернатор штата Том Вольф, передает Укринформ.

— Сегодня Государственный департамент штата сертифицировал результаты голосований 3 ноября в Пенсильвании на выборах президента и вице-президента США, — отметил Том Вольф, подтвердив преобладание голосов за кандидатов от Демократической партии.

Он также сообщил, что распорядился провести процедуру назначения выборщиков для Джо Байдена и Камалы Харрис.