За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 25 ноября.

Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за все время пандемии и занимает третье место. 20 ноября за сутки заболело 14 тысяч 575 человек, 21 ноября — 14 тысяч 580 (антирекорд).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 661 тысяча 858 человек, из них 307 тысяч 778 выздоровели, летальных исходов — 11 тысяч 492.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 62 тысячи 620 случаев;

Винницкая область — 15 тысяч 984 случая;

Волынская область — 22 тысячи 516 случаев;

Днепропетровская область — 31 тысяча 861 случай;

Донецкая область — 20 тысяч 868 случаев;

Житомирская область — 27 тысяч 368 случаев;

Закарпатская область — 22 тысячи 150 случаев;

Запорожская область — 26 тысяч 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 тысячи 409 случаев;

Киевская область — 33 тысячи 262 случая;

Кировоградская область — 4 тысячи 557 случаев;

Луганская область — 5 тысяч 793 случая;

Львовская область — 42 тысячи 874 случая;

Николаевская область — 16 тысяч 229 случаев;

Одесская область — 39 тысяч 742 случая;

Полтавская область — 19 тысяч 679 случаев;

Ровенская область — 28 тысяч 860 случаев;

Сумская область — 24 тысячи 811 случаев;

Тернопольская область — 26 тысяч 329 случаев;

Харьковская область — 52 тысячи 538 случаев;

Херсонская область — 9 тысяч 141 случай;

Хмельницкая область — 27 тысяч 114 случаев;

Черкасская область — 19 тысяч 826 случаев;

Черновицкая область — 32 тысячи 067 случаев;

Черниговская область — 15 тысяч 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.

Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.