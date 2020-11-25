За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 25 ноября.
Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за все время пандемии и занимает третье место. 20 ноября за сутки заболело 14 тысяч 575 человек, 21 ноября — 14 тысяч 580 (антирекорд).
Всего за все время пандемии в Украине заболело 661 тысяча 858 человек, из них 307 тысяч 778 выздоровели, летальных исходов — 11 тысяч 492.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 62 тысячи 620 случаев;
Винницкая область — 15 тысяч 984 случая;
Волынская область — 22 тысячи 516 случаев;
Днепропетровская область — 31 тысяча 861 случай;
Донецкая область — 20 тысяч 868 случаев;
Житомирская область — 27 тысяч 368 случаев;
Закарпатская область — 22 тысячи 150 случаев;
Запорожская область — 26 тысяч 328 случаев;
Ивано-Франковская область — 33 тысячи 409 случаев;
Киевская область — 33 тысячи 262 случая;
Кировоградская область — 4 тысячи 557 случаев;
Луганская область — 5 тысяч 793 случая;
Львовская область — 42 тысячи 874 случая;
Николаевская область — 16 тысяч 229 случаев;
Одесская область — 39 тысяч 742 случая;
Полтавская область — 19 тысяч 679 случаев;
Ровенская область — 28 тысяч 860 случаев;
Сумская область — 24 тысячи 811 случаев;
Тернопольская область — 26 тысяч 329 случаев;
Харьковская область — 52 тысячи 538 случаев;
Херсонская область — 9 тысяч 141 случай;
Хмельницкая область — 27 тысяч 114 случаев;
Черкасская область — 19 тысяч 826 случаев;
Черновицкая область — 32 тысячи 067 случаев;
Черниговская область — 15 тысяч 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 тысяч 882 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 8 тысяч 420 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 25 ноября.
Суточный показатель заболеваемости один из наибольших за все время пандемии и занимает третье место. 20 ноября за сутки заболело 14 тысяч 575 человек, 21 ноября — 14 тысяч 580 (антирекорд).
Всего за все время пандемии в Украине заболело 661 тысяча 858 человек, из них 307 тысяч 778 выздоровели, летальных исходов — 11 тысяч 492.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 62 тысячи 620 случаев;
Винницкая область — 15 тысяч 984 случая;
Волынская область — 22 тысячи 516 случаев;
Днепропетровская область — 31 тысяча 861 случай;
Донецкая область — 20 тысяч 868 случаев;
Житомирская область — 27 тысяч 368 случаев;
Закарпатская область — 22 тысячи 150 случаев;
Запорожская область — 26 тысяч 328 случаев;
Ивано-Франковская область — 33 тысячи 409 случаев;
Киевская область — 33 тысячи 262 случая;
Кировоградская область — 4 тысячи 557 случаев;
Луганская область — 5 тысяч 793 случая;
Львовская область — 42 тысячи 874 случая;
Николаевская область — 16 тысяч 229 случаев;
Одесская область — 39 тысяч 742 случая;
Полтавская область — 19 тысяч 679 случаев;
Ровенская область — 28 тысяч 860 случаев;
Сумская область — 24 тысячи 811 случаев;
Тернопольская область — 26 тысяч 329 случаев;
Харьковская область — 52 тысячи 538 случаев;
Херсонская область — 9 тысяч 141 случай;
Хмельницкая область — 27 тысяч 114 случаев;
Черкасская область — 19 тысяч 826 случаев;
Черновицкая область — 32 тысячи 067 случаев;
Черниговская область — 15 тысяч 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов