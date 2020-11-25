Кельбаджарский район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана. Из района вышли все войска Армении.

Об этом в обращении к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кельбаджарский район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

– Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, - заявил Алиев.

Изначально Кельбаджарский район должен был перейти под контроль Азербайджана до 15 ноября, однако из-за загруженности единственной дороги Армения попросила отсрочить вывод войск до 25 ноября.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.