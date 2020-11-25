Кельбаджарский район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана. Из района вышли все войска Армении.
Об этом в обращении к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кельбаджарский район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
– Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, - заявил Алиев.
Изначально Кельбаджарский район должен был перейти под контроль Азербайджана до 15 ноября, однако из-за загруженности единственной дороги Армения попросила отсрочить вывод войск до 25 ноября.
Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.
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Кельбаджарский район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана. Из района вышли все войска Армении.
Об этом в обращении к народу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кельбаджарский район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
– Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, - заявил Алиев.
Изначально Кельбаджарский район должен был перейти под контроль Азербайджана до 15 ноября, однако из-за загруженности единственной дороги Армения попросила отсрочить вывод войск до 25 ноября.
Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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