Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Мы сейчас находимся в процессе, в финальной стадии закупки нового коммунального транспорта. Будем увеличивать этот транспорт и, по возможности, максимально увеличивать коммунальный транспорт, а не маршрутное такси, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, новые троллейбусы с автономным ходом планируют пустить в отдаленные микрорайоны Николаева, в частности, в Матвеевку и Варваровку.

— Сейчас мы попробуем пустить в Корабельный район троллейбусы с автономным ходом. Если эта тема пойдет, то подобные троллейбусы можно и в Варваровку, и в Матвеевку. Потому что, в принципе, по Пушкинской у нас идет троллейбусная линия, на повороте на Никольскую они могут съезжать, опускать свои рога и дальше по Никольской ехать в Матвеевку — там у них есть 20 километров автономного хода. Проверим на Корабельном районе. Если получится, то можем в дальнейшем закупаться этими троллейбусами, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Кроме того, городской голова рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета в сентябре 2019 года со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.

При этом сообщалось, что в случае получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Николаев в год сможет получать по 20 троллейбусов из 60 запланированных.