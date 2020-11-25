В среду, 25 ноября, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 новоизбранных депутатов областного совета.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил секретарь комиссии Кирилл Дымов.

По словам Киррила Дымова, сперва в ходе заседания комиссии были рассмотрены и приняты заявления 6 новоизбранных депутатов, которые отказались от своего мандата. Среди них: Юрий Загородний («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Инна Бойко («Наш край»), Татьяна Квятковская («Слуга народа»), Александр Поляков («Пропозиція»), Анна Ременникова («Пропозиція»), Дмитрий Фалько («Пропозиція»).

Вместо них депутатами облсовета стали: Денис Андреев («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Андрей Закусилов («Наш край»), Вера Миронова, Иван Билоус и Валентин Бойко («Пропозиція») и Валерий Бедный («Слуга народа»).

После этого члены комиссии утвердили полный список из 64 депутатов Николаевского областного совета.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»:

Владимир Фроленко;

Олег Козлов;

Юрий Крет;

Александр Сироштан;

Татьяна Демченко;

Евгений Горбуров;

Александр Потемкин;

Виктор Сандул;

Ирина Пидпала;

Сергей Майборода;

Андрей Фатьянов;

Александр Ясинский;

Татьяна Потапенко;

Людмила Кошовая;

Андрей Головчанский;

Олег Солтыс;

Вадим Олабин;

Денис Андреев

Партия «Европейская солидарность»:

Михаил Талпа;

Руслан Пересунько;

Людмила Самчинская;

Алла Воробьева;

Виктория Москаленко;

Владимир Вовк;

Елена Масалитина;

Алла Ряжских.

Партия «Наш край»:

Юрий Кормышкин;

Андрей Закусилов;

Елена Донченко;

Григорий Ташлык;

Юрий Елиневский;

Тахир Садридинов;

Светлана Федорова;

Надежда Иванова;

Олег Маляренко;

Александр Кукуруза.

Партия «Пропозиція»:

Иван Билоус;

Андрей Волков;

Сергей Шульгач;

Вера Миронова;

Александр Молдованов;

Валентин Бойко;

Александр Мосин.

Партия «Слуга народа»:

Анна Замазеева;

Иван Кухта;

Виталий Шевченко;

Виталий Гомерский;

Владислав Невеселый;

Валерий Бедный;

Владимир Высоцкий;

Игорь Мухарский;

Владимир Погадаев;

Евгений Игнатенко;

Антон Табунщик;

Ирина Шабильянова;

Игорь Кич;

Игорь Савченко;

Виталий Порхун;

Владислав Мартыченко.

Партия «За майбутнє»:

Александр Плиткин;

Алена Кара;

Руслан Нерода;

Оксана Калюжная;

Ольга Григорьева.

На уточняющий вопрос корреспондента, когда облизбирком собирается рассмотреть вопрос о назначении первого заседании сессии новоизбранного восьмого созыва Николаевского областного совета, Кирилл Дымов ответил, что его собираются рассмотреть после 8 декабря, после окончания срока подачи заявлений кандидатов о регистрации их депутатами, или о сложении депутатского мандата.

Справка: Первую сессию новоизбранного районного в городе, районного, областного совета созывает соответствующая территориальная избирательная комиссия не позднее чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов совета в количестве, обеспечивающем легитимность состава совета в соответствии со статьей 45 данного Закона. Первое пленарное заседание первой сессии открывает глава указанной территориальной избирательной комиссии, который информирует совет об итогах выборов депутатов. С момента признания полномочий депутатов совета нового созыва совет избирает временный президиум из числа депутатов совета в количестве не более пяти человек - представителей партий (блоков), которые набрали наибольшее количество голосов на выборах. Члены временного президиума поочередно председательствуют на пленарных заседаниях совета до избрания главы совета. Со времени избрания главы совета он ведет пленарные заседания совета в соответствии с требованиями настоящего Закона и регламента совета.

Напомним, Глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Евгений Бабков рассказал, что дата первого заседания сессии городского совета будет определена, когда некоторые депутаты окончательно подтвердят решение отказа от мандата и подпишут заявления.