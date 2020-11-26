Николаевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного Центрального отдела полиции, которого поймали при получении 3 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Николаевской области в Facebook.

Как известно, при получении взятки оперуполномоченного задержали сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований 2 сентября 2020 года. Полицейский вымогал деньги у николаевца для своих коллег — следователя и эксперта криминалистического центра, чтобы «замять» уголовное дело за незаконное хранение и распространение наркотиков.

При этом в прокуратуре отмечают, что за совершенное полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что старшего уполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области будут судить за вымогательство взятки в 2 тысячи долларов и 10 тонн зерна.