Контроль за рыбным хозяйством Николаевской области передан от Управления в Николаевской области к Черноморскому бассейновому управлению Госрыбагентства, которое находится в Одессе.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ Государственного агентства рыбного хозяйства Украины №449, который был подписан вчера, 25 ноября, главой Агентства Анной Шишман, - пишут НикВести.

Как известно, в июне этого года Сотрудники управление СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности ведомства и Очаковским отделом СБУ задержали начальника управления Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Евгения Каминского за организацию схемы по вымоганию взяток за не привлечение к ответственности жителей Николаевщины за нарушений правил ловли рыбы. После этого, 22 июля Госрыбагентство выдало приказ об утверждении районов деятельности территориальных органов, которым управление рыбным хозяйством Николаевщины было возвращено под контроль Николаевского областного управления.

Однако, спустя 4 месяца, 25 ноября, в Государственном рыбном агентстве было принято решение о том, чтобы вновь передать все под контроль Бассейнового управления в Одессе. Речь идет о всех заливах, бухтах и лиманах на территории Николаевской области, включая Тилигульский и Березанский лиманы с их стометровой прибрежной защитной линией.

Под контролем Управления Госрыбагентства в Николаевской области остаются только внутренние рыбохозяйственные водные объекты в границах Николаевской области, за исключением вышеуказанных лиманов, а также, Днепро-Бугский лиман на территории области до линии Очаковская коса - Кинбурнская коса за исключением защитной стометровой полосы Черного моря на суше. По сути, в управлении Николаевского областного управления остается контроль за рыбным хозяйством рек Южный Буг и Ингул.

Фактически, Черноморское бассейновое управление в Одессе будет осуществлять контроль за выдачей документов и определять, кому выдавать разрешение на вылов водных биоресурсов в лиманах Николаевской области.

Примечательно, что по данным официального сайта Госрыбагентства, пойманный на взятке в июне Евгений Каминский по состоянию на 26 ноября. продолжает возглавлять Черноморское бассейновое управление Государственного рыбного агентства Украины.

Ранее сообщалось, что Николаевская область осталась без своей таможни - создана Черноморская таможня с центром в Херсоне.