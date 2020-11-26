Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провело государственный аудит деятельности государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» за период с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года.

Аудиторский отчет опубликован на сайте ведомства 16 ноября и предназначен для Министерства инфраструктуры как уполномоченного органа управления и для руководства предприятия, - пишут НикВести

Аудит проводился с целью оценки уровня управления финансово-хозяйственной деятельностью, достижения определенных целей и задач по выполнению показателей экономичности, продуктивности и результативности, оценки законного, эффективного и результативного использования ресурсов, состояния финансовой и хозяйственной деятельности, правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за указанный период.

Сообщается, что ГП «Николаевский морской торговый порт» («НМТП») является государственным унитарным предприятием и действует как государственное коммерческое предприятие, основанное на государственной собственности и входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предприятие включено в перечень тех, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабмина от 4 марта 2015 года. Предприятие включено в перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Вместе с тем, оно может быть отдано в концессию.

Согласно финансовой отчетности состоянием на 1 марта 2018 года зарегистрированный капитал (уставной фонд) предприятия составлял 38 миллионов 484 тысяч гривен, который остался неизменным на протяжении периода аудита. Организационная структура предприятия состоит из 10 служб, отделов и групп. Среднеучетное количество штатных работников предприятия по состоянию на 1 января 2019 года составляло 54 человека, по состоянию на 1 января 2020 года - 47 человек.

Аудиторы пришли к выводу, что несмотря на наличие прибыли по данным финансовой отчетности в указанном периоде, а фактически с времен реорганизации в июне 2013 году, предприятие не выполняет задач и не достигает цели деятельности, которые определены уставом. Согласно уставу, предприятие создано с целью организации и осуществления перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, обслуживание судов, пассажиров и грузов, перевозки грузов и пассажиров на судах, которые принадлежат предприятию, а также для получения прибыли. В понимании закона «О морских портах Украины», предприятие создано с целью осуществления хозяйственной деятельности портового оператора на территории Николаевского морского порта, для чего предприятие наделено необходимыми средствами государственной собственности.

«Однако, аудитом установлено, что ГП «НМТП» фактически не осуществляет деятельность, которая является целью его создания, не имеет соответствующего штата работников для осуществления деятельности портового оператора», - говорится в аудиторском отчете.

Сообщается, что почти все производственные мощности предприятия для осуществления основной деятельности с 2013 года переданы в аренду частным стивидорным компаниям, которые осуществляют деятельности в морпорту, на условиях аренды, сервитута, бербоут-чартера, а основные средства, которые не переданы в аренды, самим предприятием не используются.

«Договоры аренды движимого имущества и сервитута составлены еще в 2013 году сроком на 4 - 10 лет, с правом продления на тот же срок, без права их расторжения в одностороннем порядке, а только по соглашению сторон. На время проведения аудита срок действия большинства из действующих договоров аренды продлен до конца 2029, 2030 годов. Договору бербоут-чартера 6 плавсредств также составлены в июне 2013 года и продлены до конца 2030 года. То же касается и договоров аренды недвижимого имущества, в том числе открытых и крытых складов, срок действия большинства из которых продлены до апреля и декабря 2026 года», - говорится в документе.

В ведомстве сообщили, что из 14 частных стивидорных компаний, которые осуществляют деятельность в Николаевском морском порту, 13 стивидорных компаний работают на государственном имуществе, взятом на условиях аренды, сервитута, бербоут-чартера у ГП «Николаевский морской торговый порт».

По мнению аудитором, такие решения руководства ГП привели к монополизации портовых услуг частным бизнесом в порту Николаева с долгосрочной перспективой, тогда как ГП «НМТП» самоустранился от выполнения своих уставных задач.

Что касается доходов, то, по данным аудита, они на 95% сформированы за счет пассивных поступлений от операционной аренды имущества и пользования сервитутом, доходов от начисленных банками процентов на остатки средств на счетах предприятия, компенсаций арендаторами земельного налога и эксплуатационных расходов по содержанию техсетей, списанию кредиторской задолженности, возмещений ранее списанных активов и так далее. При этом, доля пассивных доходов в структуре доходов ГП имеет тенденцию к увеличению, утверждают аудиторы.

Отмечается, что основная деятельность «Николаевского морского торгового порта» заключается в предоставлении в аренду и пользование частным стивидорным компаниям государственного имущества и объектов портовой инфраструктуры, которые числятся на балансе госпредприятия.

«Не выполняя собственных уставных задач, ГП «НМТП» фактически переложило на себя функции и задачи «АМПУ» по получению платы за пользование объектами портовой инфраструктуры, не осуществляя при этом капиталовложений на их восстановление», - отмечается в отчете об аудите.

Из-за необесепчения обновления производственных мощностей, износ основных средств предприятия увеличивается и приближается к 100%.

За 2018 и 2019 года ГП «НМТР» потратил 1,6 миллиона гривен на реконструкцию здания столовой под админздание, а также приобрел на 1,9 миллионов гривен оргтехнику, программное обеспечение, кондиционеры, кофеварки и так далее. На восстановление объектов портовой инфраструктуры и основных производственных мощностей деньги не направлялись и такие расходы не планировались.

Аудиторы отмечают, что согласно закону об аренде государственного и коммунального имущества, амортизационные отчисления на переданное в аренду государственное имущество остаются в распоряжении арендодателя и используются на восстановление такого имущества.

«ГП «НМТП» на протяжении периода мониторинга не осуществляло капиталовложений на восстановление переданных в аренды основных средств, тогда как только аз 2017 - 2019 года амортизация переданных в аренды основных средств и других необратимых активов составила в целом 28 миллионов 393 тысячи гривен, которые по законодательству должны быть направлены на восстановление основных производственных фондов, хотя фактически использованы на материальное обеспечение персонала ГП «НМТП» и создание для него комфортных условий», - говорится в отчете об аудите.

При этом, отмечается, что госпредприятие имело финансовые возможности для осуществления капиталовложений на восстановление основных средств, поскольку на протяжении всего периода аудита остатки средств на его счетах составляли больше 70 миллионов гривен. Однако такие расходы предприятием не планировались и не осуществлялись, а оборотные активы на банковских счетах являются одним из источников получения доходов в виде процентов, объемы которых в 2018 и 2019 годах в целом составили 25,4 миллиона гривен, которые также использованы на текущие потребности, в основном, на выплаты работникам.

Также аудитом установлено, что предприятие не проверяет фактическое наличие и состояние переданного в аренду государственного имущества, а вместо инвентаризации его, ГП направляет письма арендаторам по подтверждению наличия переданного им в пользование имущества.

Из-за отсутствия основной деятельности ГП на протяжении периода проверки, а фактически с июня 2013 года, не соответствует критериям объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и подлежит исключению из соответствующего Перечня предприятий.

Кроме того, по мнению Госаудитором, ГП «Николаевский морской торговый порт» подлежит исключению из Реестра морских портов Украины как такое, которое не осуществляет деятельность портового оператора на причале №12 Николаевского морского порта и отсутствует в перечне портовых операторов, которые осуществляют деятельность в порту Николаева.

«Доходы и прибыль ГП «НМТП» являются недопустимо низкими, учитывая производственные мощности, которыми предприятие наделено государством, что доказано в ходе аудита путем сравнения результатов деятельности объекта аудита с аналогичным государственным предприятием «Стивидорная компания «Ольвия», показатели результативного и прибыльности которого в разы превышают те ж показатели ГП «НМТП». Это является неоспоримым свидетельством неэффективности использования вверенного предприятию государственного имущества», - говорится в результатах аудита.

Отмечается, что при этом в 2019 году в рамках пилотного проекта Министерства инфраструктуры Украины прибыльное и успешное государственное предприятие ГП «СК «Ольвия» передано в концессию, тогда как ГП «НМТП» «продолжает существование за счет платы за использование государственного имущества.

Отмечается, что Стратегический план развития ГП «НМТП» на 2019 - 2023 года не предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности и не отвечает миссии предприятия согласно устава, а только укрепляет положение ГП в качестве «пассивного» получателя платы за переданное в пользование другим субъектам государственное имущество как минимум до конца 2023 года.

При этом, внедренная в госпредприятиии система оплаты труда обеспечивает его сотрудников зарплатой в размерах, которые превышают среднемесячный размер по сфере морского транспорта почти в три раза.

«Указанное дает основания утверждает о нецелесообразности и бесперспективности существования ГП «НМТП» как самостоятельного субъекта хозяйствования, а потому расходы на содержание ГП за 2018 и 2019 года в объемах 32 миллионов 489 тысяч и 35 миллионов 908 тысяч гривен соответственно являются неэффективными.

В итоге Государтсвенная аудиторская служба рекомендовала министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об исключении ГП «Николаевский морской торговый порт» из перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такого, который не соответствует критериям стратегически важного объекта.

Также рекомендовано поручить ГП «Администрация морских портов Украины» исключить ГП «НМТП» из Реестра морских портов Украины.

А также, предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия, как самостоятельного субъекта хозяйствования, и его ликвидации, определив правонаследником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов ГП «АМПУ» в лице Администрации Николаевского морского порта.

«В случае внедрения, экономический эффект составит экономию расходов в сумме как минимум 35 миллионов гривен ежегодно, увеличение объемов чистых доходов ГП «АМПУ» в сумме как минимум 60 миллионов гривен ежегодно, которые будут использованы на инвестирование в объекты инфраструктуры Николаевского морского порта», - говорится в документе.

В Госаудитслужбе отмечают также, что дополнительный экономической эффект может быть получен в случае передачи в концессию или приватизации в рамках «малой приватизации» баз отдыха «Портовик» и «Світанок», а также комплекса зданий и сооружений хозяйства «Кинбурнская коса» и других объектов, которые с 2013 года не используются в деятельности ГП «НМТП» и не переданы в платное пользование другим субъектам.

Как известно, в апреле 2017 года между Николаевским филиалом «Администрации морских портов Украины» (администрации Николаевского морского порта) и государственным предприятием «Николаевский морской торговый порт» состоялось подписание договора о предоставлении морпорту права пользования 12 причалом на 10 лет с правом пролонгации. Тогда в пресс-службе порта сообщили, что этим договором государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт» возвращает себе функцию стивидорной компании, которая является основной задачей государственного предприятия.