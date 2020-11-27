В микрорайоне «Северный» в Николаеве планируют в 2021 году построить новый детский сад на 270 мест.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич, опубликовав соответствующий видеоролик на своей странице в Facebook.

Городской голова рассказал, что в новом детском саду, построенном согласно всем инновационным технологиям, будут расположены большой актовый и спортивный залы.

— Это будет современное детское учреждение на 270 мест, построенное по всем инновационным технологиям. В учреждении будет большой актовый и спортивный залы, а также дополнительное пространство для развивающих занятий, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее представитель команды Артема Ильюка — Виталий Воронов заявил, что за последние пять лет в Николаеве не построили ни одного нового детского сада или школы, при том, что бюджет развития города составил порядка 4 миллиардов гривен.