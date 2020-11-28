28 ноября в Украине вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. Памятные мероприятия традиционно проходят в четвертую субботу ноября.

В 16:00 состоится акция «Зажги свечу памяти», к которой может присоединиться каждый украинец: зажгите свечи и оставьте их на подоконнике в память о миллионах замученных голодом соотечественниках.

Многочисленные мероприятия памяти жертв Голодомора в течение дня пройдут в столице и других украинских городах.

В Николаеве в этот день пройдет скорбная молитва и возложение цветов у памятного знака жерствам голодоморов по Херсонском шоссе. Мероприятие начнется в 14:00.

В Киеве приспустят государственные флаги и ограничат проведение развлекательных мероприятий. На территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», возле Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и в других памятных местах состоятся скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей.

В онлайн-формате и социальных сетях продлятся информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом «Сохрани память. Сохрани правду», подготовленные Национальным музеем Голодомора-геноцида.