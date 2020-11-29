В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы.

В нем принимают участие кандидаты Роман Кличук («Единая альтернатива») и Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина»), передает Укринформ.

В день голосования 25 октября Роман Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виктор Михайлишин — 11 998 (21,33%). Активность избирателей составляла 34,84%.

Во втором туре выборов в целом могут принять участие около более 185,5 тысяч избирателей.

По состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений.

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 000, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Ранее Вв ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии об угрозе надлежащей организации и проведению голосования в день повторного голосования на выборах Черновицкого городского головы 29 ноября. В Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избиркомов, включенных в состав комиссий от этих организаций.