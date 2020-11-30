Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает необходимым в следующем 2021 году обновить весь кроватный фонд в лечебных учреждениях города.

Об этом мэр Николаева рассказал 27 ноября в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Нам, конечно же, нужно менять кроватный фонд. Мы за последние два года поменяли порядка 200 кроватей на нормальные современные. Кровать - это то, что в первую очередь необходимо менять. Мы до этого получали много кроватей из-за границы б/ушных, которые по помощи, закупили в прошлом году еще порядка 200 кроватей. Я думаю, что у нас должна быть задача на следующий год - мы должны обновить полностью весь кроватный фонд, чтобы люди могли ощущать себя людьми в лечебном учреждении, - сказал Александр Сенкевич.