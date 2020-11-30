Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал свою версию переговоров с президентом России Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что отказался сдать город Шуша.

Он изложил версию на своей странице в Facebook.

По его словам, 19 октября ему позвонил президент непризнанной «НКР» Араик Арутюнян и сказал, «что войну надо остановить».

После этого Пашинян позвонил Путину и сказал, что нужно разместить российских миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора. Российский президент согласился, и Пашинян должен был позвонить еще раз после обсуждений, говорится в публикации.

По словам Пашиняна, на следующий день Путин позвонил и сообщил, что Алиев согласился, однако миротворцы должны разместиться не вдоль линии НКАО, а на фактической линии соприкосновения, так как азербайджанские военные не хотят отходить от позиций в Гадруте и Талише. Кроме того, Армения должна была взять на себя обязательства по возвращению азербайджанцев в Шушу.

– Прекращение огня стало невозможным, так как я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, я не представляю возможность сдать Шушу Азербайджану. Президент России удивился, почему я против возвращения в Шушу азербайджанцев. Когда я представил мои аргументы, он сказал, что это логично и он не был хорошо осведомлен о некоторых тонкостях, - добавил Пашинян.

По словам премьера, при его согласии доля азербайджанского населения в Шуши превысила бы 90% и Баку стал бы контролировать дорогу в Степанакерт. Пашинян уверен, что, если бы он согласился сдать Шушу, Азербайджан выдвинул бы новое условие - потребовал бы контроль над дорогой Кармир Шука - Шуша.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе.