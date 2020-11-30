Фото: Александр Гордиенко

Жители Николаева обратились к городской власти с предложением предусмотреть в бюджете 2021 года деньги на благоустройство парка «Лески».

5 ноября соответствующее обращение зарегистрировано на сайте петиций к Николаевскому городскому совету. Создал петицию николаевец Андрей Загребаленко.

На 30 ноября петицию подписало меньше трех сотен человек. Для того, чтобы петицию рассмотрели в Николаевском городском совете она должна набрать тысячу подписей за 90 дней. До конца кампании осталось 65 дней.

Автор петиции считает необходимым в первую очередь решить проблемы со стихийными свалками мусора в парке и около озера. Также он указывает на отсутствие в парке специально отведенного места для выгула собак.

Николаевец обеспокоен отсутствием в парке современных туалетов без открытых писсуаров, поэтому он не может завести с собой в туалет дочку не смущаясь от того, что она увидит.

«Мини-стадион – это огромная нужда. Сейчас там большое асфальтное покрытие, а в детстве там играли в мяч» и «Просим восстановить или заменить идентичными демонтированные аттракционы», — возмущаются подписавшие петицию отсутствию в парке мест, где можно заняться спортом.

Острой проблемой в петиции жители указали пустыри и поваленные сосны, ураган заваливает старые и больные деревья. После сильного ветра жители жалуются на появление огромных пустырей с древесным мусором.

Один из пунктов статей напоминает о необходимости высадки по всему парку новых клумб, старые за прошедшие годы пришли в негодность. Востребована и живая изгородь, публика подала идею оформить лабиринт кустами роз, жасмина и смородины.

В петиции есть пункт и об основательном преображении парка, в него входят каток, кинотеатр и рестораны под открытым небом. Для родителей с детьми предусмотрены живые скульптуры, зоо-студии и большие аквариумы.

Ранее сообщалось, что петиция против карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов.