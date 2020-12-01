Доверие к выводу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», выразили 56 стран-участниц организации. Всего их 193.

Об этом пишет DW.

К заявлению присоединились, в частности, все страны ЕС, Украина, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие. Документ был представлен на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО.

Страны-участники также выразили «озабоченность» тем, что вещество того же типа было применено против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

— Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасение, —говорится в заявлении.

Страны призвали Россию к оперативному и прозрачному расследованию факта отравления Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.