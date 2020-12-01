Разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Там отметили, что рабочая группа в Верховной Раде, на которую была возложена задача решить конституционный кризис, «проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров» и положения программ политических сил, которые обещали бороться с коррупцией.

«Даже те лица, которые умышленно отмечают в декларации ложные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6, 306 млн грн и более, в том числе если это будут сотни миллионов гривен), будут караться только штрафом — от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тысяч грн)», — рассказали в НАПК.

В Нацагентстве убеждены, что такое наказание не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции и утверждению справедливости.

За умышленное непредставление декларации также будет предусмотрено только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

«В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать», — отметил председатель НАПК Александр Новиков.

В пресс-служба ведомства напомнили, что зарегистрированные 2 ноября законопроект № 4304 (председателем Верховной Рады при поддержке депутатов разных фракций № 4307 (Юлией Тимошенко) и № 4301 (Ириной Геращенко и другими депутатами «Европейской Солидарности») предусматривали заключение за умышленное декларирования ложной информации и умышленное непредставление декларации.