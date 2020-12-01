Жители Березанки пожаловались, что в местной центральной районной больнице отопление работает с перебоями, а температура в помещении не поднимается выше 12℃.

Соответствующее обращение поступило от жительницы Березанки на редакционную почту НикВести.

Она рассказала, что пациенты с различными респираторными заболеваниями, в том числе и пневмонией, вынуждены лечиться в холодных палатах, потому что-то из-за перебоев в подаче отопления воздух в помещениях не успевает нагреться.

— В Березанской ЦРБ не работает отопление, и это несмотря на то, что на стационарном лечении находится много больных с пневмонией, а также с другими болезнями. В палатах и кабинетах медработников очень холодно! Отопление иногда включают, но лишь на 2-3 часа в день, - беспокоится автор письма.

По ее словам, местные власти игнорируют проблему, а главврач больницы предпочитает ее не замечать.

— Директор ЦРБ - Таранова Н.В., она же член партии «Слуга народа» делает вид, что все в порядке и проблемы не существует! Местные власти также полностью игнорируют вопрос, лишь кивают друг на друга, и ответственных найти невозможно!, - бьет тревогу автор письма.

Жительница Березанки пожаловалась на проблемный медицинский осмотр детей, они не могут находится на приеме из-за холода.

— Маленьких детей привести на прием невозможно, потому что часто бывают случаи, когда их нужно раздеть, чтобы послушать легкие и бронхи. Но как можно раздеть ребенка, когда температура в помещении часто не превышает 12 градусов?, - рассказала жительница Березанки

Ранее сообщалось, что врачи Березанской ЦРБ выступили против закрытия инфекционного и детского отделений: «Нас никто не слышит»