Вакцины от коронавируса производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США, однако там уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Ранее в фармкомпании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.

Об этом сообщает CNBC.

Как сообщается, 10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат за несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.

Отмечается, что из-за необходимости в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до около тонны за полет.

Напомним, компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19. Это сделано после аналогичных шагов в США и Великобритании.