Президент Владимир Зеленский подписал документ 1006-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», согласовав таким образом строительство объездной дороги в Корабельном районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду.

Он отметил, что общая стоимость объездной дороги составит порядка 900 миллионов гривен.

— Всего четыре участка областного значения. Первый и второй уже с готовыми экспертизами. Сейчас идет тендерная процедура по 1 и 2 участку. До конца года должны подготовить проектную документацию по 3 и 4 участку, — уточнил Александр Гайду.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.