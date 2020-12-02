Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №3594 о внесении изменений в законодательство по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает УНН.



Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, что позволит лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста - независимо от того, или учатся они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Отмечается, что в этом году такого решения требуют 23 ребенка, которым исполнится 18 лет, в следующем году таких детей будет 29.