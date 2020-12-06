Локдаун в Украине могут ввести в начале января 2021 года.

Об этом во время встречи с журналистами 5 декабря сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Радио Свобода».

По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января. При этом точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Он также добавил, что в отличие от полного локдауну, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

Кроме этого правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, разрешив работать только на доставке. Также планируется закрыть школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.

Виктор Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.

Также напомним, что в Украине не планируют останавливать работу транспорта даже во время жесткого карантина, который Министерство здравоохранения рекомендует ввести после Нового года на три недели.