Локдаун в Украине могут ввести в начале января 2021 года.
Об этом во время встречи с журналистами 5 декабря сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Радио Свобода».
По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января. При этом точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.
Он также добавил, что в отличие от полного локдауну, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.
Кроме этого правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, разрешив работать только на доставке. Также планируется закрыть школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.
Виктор Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.
Также напомним, что в Украине не планируют останавливать работу транспорта даже во время жесткого карантина, который Министерство здравоохранения рекомендует ввести после Нового года на три недели.
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Локдаун в Украине могут ввести в начале января 2021 года.
Об этом во время встречи с журналистами 5 декабря сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Радио Свобода».
По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января. При этом точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.
Он также добавил, что в отличие от полного локдауну, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.
Кроме этого правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, разрешив работать только на доставке. Также планируется закрыть школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.
Виктор Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.
Также напомним, что в Украине не планируют останавливать работу транспорта даже во время жесткого карантина, который Министерство здравоохранения рекомендует ввести после Нового года на три недели.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа