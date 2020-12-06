По состоянию на 5 декабря в странах Европы диагностировали 189 000 заражений COVID-19, в частности, 13 000 – в Украине.
Об этом сообщает Worldometers.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.
Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.
Напопним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
По состоянию на 5 декабря в странах Европы диагностировали 189 000 заражений COVID-19, в частности, 13 000 – в Украине.
Об этом сообщает Worldometers.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.
Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.
Напопним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа