По состоянию на 5 декабря в странах Европы диагностировали 189 000 заражений COVID-19, в частности, 13 000 – в Украине.

Об этом сообщает Worldometers.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Напопним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.