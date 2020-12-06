Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.

Об этом глава государства сказал в обращении по случаю праздника, пишет Укринформ.

По словам Зеленского, украинское войско получит современную технику, при этом финансирование ВСУ не уменьшится.

Он напомнил, что в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, и это красноречивое свидетельство достижений, а также доказательство, что государство находится на правильном пути.

– ВСУ получат новую и модернизированную технику, этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на тяжелые времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно, и на безопасности своей страны. Кроме этого, наша цель – наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений, - сказал президент.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе уже месяц нет боевых потерь среди украинских военных. Хотя на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.