В 2014 году украинская армия оказалась один на один против российской агрессии без оружия, без нормального обеспечения, разворована и разрушена.

Об этом заявил в интервью Еспрессо пятый президент, лидер ”Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он рассказал, как международные партнеры в начале его каденции отказывались продавать Украине продукцию военного назначения, ведь против команды Януковича были введены санкции. И за считанные месяцы удалось в корне изменить ситуацию.

- В течение двадцати пяти лет происходило уничтожение Вооруженных сил Украины, армия разворовывалась. Только в 2014-м году усилиями нашей команды, меня как Верховного Главнокомандующего, усилиями волонтерского десанта, который был высажен в Министерстве обороны, Генеральном штабе, добровольцев, которые организовали работу, мы уже за три-четыре месяца обеспечили воюющую армию самым необходимым – бронежилетами, кровоостанавливающими средствами, военными медикаментами. Еды элементарной не было, структуры питания, тыла были уничтожены, - вспоминает Порошенко.

По его словам, когда Украина в 2014 году заплатила 20, а затем еще 10 миллионов долларов за закупку беспилотных летательных аппаратов, то уже через три месяца эти деньги вернули, отказавшись поставлять, потому что никто не хотел ссориться с Россией.

– Вопрос закупки противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы - нам никто ничего не продавал, потому что мы были под санкциями, которые были приняты против Януковича. Мне приятно, что средства радиоэлектронной борьбы с Франции Франсуа Олланд после личных переговоров нам продал, они очень эффективно себя зарекомендовали. Современные системы радиосвязи, противотанковой обороны, позиции снайперских винтовок, позиции по модернизации танков. И в 2018-2019 году мы закупили Bayraktar - ударные беспилотники турецкого производства, которые себя показали в Нагорном Карабахе, - отметил Порошенко.

Но, добавляет Порошенко, уже за четыре месяца построения доверия удалось снять санкции, обеспечить первые закупки.

– Именно Вооруженные силы Украины вместе с дипломатическими усилиями нашей команды дипломатов - а это была сфера ответственности Президента, внешняя политика и оборона государства - российский агрессор был остановлен, - сказал Порошенко.

Порошенко убежден: цена, которую Путин должен заплатить за продолжение продвижения украинской территорией, делала военной агрессии для Путина бессодержательной. Нашей задачей было повысить резко цену, которую он заплатит за агрессию.