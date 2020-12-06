Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга FIE, завершив сезон на первой строчке.

Об этом сообщает iSport.ua.

Таким образом, украинская саблистка повторила достижение своего соотечественника - рапириста Сергея Голубицкого. Он также пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах.

Напомним, что в этом сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинка завоевала бронзу, а после этого выиграла два золота - на аналогичном турнире в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля. Новый сезон осенью 2020 года не возобновился из-за коронавируса.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины одиннадцатый раз признал четырехкратную чемпионку мира в индивидуальных соревнованиях саблисток, спортсменку из Николаева Ольгу Харлан лучшей спортсменкой месяца. Звание лучшего тренера июля получает ее наставник Юрий Марченко.