В России назвали «провокацией» предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука отсоединить ее от платежной системы SWIFT, если не будет сдвигов в переговорах о Донбассе.
Об этом заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа заявил в комментарии Russia Today.
– Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе. Мы готовились к этому и ждали, что это может быть возможно, поэтому был создан «Мир» (русская многонациональная платежная система, - прим.), - заявил Чепа.
Кроме этого, он назвал «глупой» идею наказывать Россию за ситуацию в Украине.
– Это полная глупость. Киев ничего серьезного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине, - добавил Чепа.
Напомним, ранее Кравчук заявлял, что в случае, если до конца года не будет сдвига в переговорах по Донбассу, то начало нового года будет началом поисков новых путей давления на агрессора.
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В России назвали «провокацией» предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука отсоединить ее от платежной системы SWIFT, если не будет сдвигов в переговорах о Донбассе.
Об этом заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа заявил в комментарии Russia Today.
– Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе. Мы готовились к этому и ждали, что это может быть возможно, поэтому был создан «Мир» (русская многонациональная платежная система, - прим.), - заявил Чепа.
Кроме этого, он назвал «глупой» идею наказывать Россию за ситуацию в Украине.
– Это полная глупость. Киев ничего серьезного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине, - добавил Чепа.
Напомним, ранее Кравчук заявлял, что в случае, если до конца года не будет сдвига в переговорах по Донбассу, то начало нового года будет началом поисков новых путей давления на агрессора.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа