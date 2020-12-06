В России назвали «провокацией» предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука отсоединить ее от платежной системы SWIFT, если не будет сдвигов в переговорах о Донбассе.

Об этом заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа заявил в комментарии Russia Today.

– Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе. Мы готовились к этому и ждали, что это может быть возможно, поэтому был создан «Мир» (русская многонациональная платежная система, - прим.), - заявил Чепа.

Кроме этого, он назвал «глупой» идею наказывать Россию за ситуацию в Украине.

– Это полная глупость. Киев ничего серьезного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине, - добавил Чепа.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что в случае, если до конца года не будет сдвига в переговорах по Донбассу, то начало нового года будет началом поисков новых путей давления на агрессора.