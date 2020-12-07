Сын семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера — 21-летний Мик Шумахер — выиграл чемпионат мира по автогонкам «Формула-2».

Об этом говорится на сайте гонки.

В воскресенье, 6 декабря, в Бахрейне на автодроме «Сахир» состоялась заключительная гонка сезона. Главным конкурентом Шумахера был британец Каллум Айлотт. В последней гонке сезона у Мика были проблемы с шинами, он был вынужден заехать на пит-стоп для замены резины, однако Айлотт не смог воспользоваться шансом и финишировал вне подиума.

Для выигрыша в турнире нужно набрать наибольшее количество очков за весь чемпионат. Шумахер финишировал в этой гонке 18-м, но выиграл титул чемпиона с 215 очками.

– Я немного потрясен. Я еще не совсем понимаю, что я чемпион. На это может уйти несколько дней, - сказал гонщик и отметил, что «обязан» титулом своей команде, цитирует BBC.

Напомним, что Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» ровно через 30 лет после своего отца. Мик подписал контракт и будет выступать за команду Haas не менее двух лет.