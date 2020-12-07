Компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии. Страна занимает второе место по количеству случаев заражения в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Советник правительства Индии по вопросам борьбы с коронавирусом В.К. Пол отметил, что обычно индийский регулятор по вопросам лекарств рассматривает вопросы разрешения вакцин в течение 90 дней, но в этой ситуации процесс может пройти быстрее.

Пока неизвестно, в каком количестве Pfizer поставит в Индию свою вакцину. Основной проблемой в этом вопросе является отсутствие на многих холодильных предприятиях условий для хранения вакцины. Лекарство нужно хранить при температуре в -70 градусов по Цельсию.

В то же время в стране надеются на поставки пяти вакцин от COVID-19, которые тестировали в стране. Среди них также образец разработки Оксфордского университета и Astrazeneca.

В Индии за весь период пандемии коронавируса зафиксировано 9,57 миллиона случаев заражения и это второй показатель в мире после Соединенных Штатов. Также в стране от COVID-19 умерли 140,5 тысяч человек.

Напомним, Королевство Бахрейн — вторая в мире страна, которая одобрила вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.