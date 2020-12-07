Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко убежден, что внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления

Об этом он заявил во время онлайн-заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, пишет пресс-служба партии.

— Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша, - сказал Петр Порошенко.

По его словам, совместными усилиями необходимо спасти демократическую европейскую Украину и обеспечить ее движение через реформы к объединенной европейской семьи.

Петр Порошенко отметил, что ключевыми приоритетами сотрудничества в следующем году должны стать:

укрепление устойчивости Украины против российской агрессии;

ужесточение санкций ЕС против России;

обеспечение макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС;

координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украине;

обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие с современными вызовами.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что из госбюджета на Вооруженные силы нужно выделять не меньше 3% ВВП.