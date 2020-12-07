Три новоизбранных депутата Баштанского районного совета обратился в райизбирком и сложили с себя полномочия.

Соответствующее постановление Баштанской районной территориальной избирательной комиссии Николаевской области опубликовано на сайте райсовета, пишут НикВести.

В частности, заявления об отказе от мандата подали новоизбранные депутаты Инна Гомерская и Юрий Корягин от политической партии «Слуга народа», а также Петр Жигалкин от политической партии «Наш край».

При этом, вместо них своим постановлением райизбирком зарегистрировал депутатами Баштанского райсовета следующих в очереди в избирательных списках кандидатов от соответствующих политических партий. В частности, Елену Боку и Ольгу Манзюк от политической партии «Слуга народа», а также Андрея Бохонюка от политической партии «Наш край».

Напомним, что новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Николай Круглов обратился в горизбирком и сложил с себя полномочия.