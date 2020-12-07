Министерство экономики и занятости Финляднии выделило инвестиционную помощь четырем проектам, которые не сжигают уголь для централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщают Электровести.

— Обязательства округов Эспоо, Вааса и Турку полностью прекратить сжигание угля в 2025 году является значительным. Это поддерживает цель Финляндии по углеродной нейтральности, поскольку на уголь приходится почти 40% выбросов централизованного теплоснабжения, а также 12% от общего объема выбросов парниковых газов в энергетическом секторе нашей страны, — отметил министр экономики Мика Линтиля.

Поддерживаемые проекты будут включать объединение крупномасштабного теплового насоса «воздух-вода» с централизованной выработкой тепла. Гранты получили Fortum Power and Heat Oy на строительство теплового насоса «воздух-вода» на заводе Vermo в Эспоо и компания Turun Seudun Energiantuotanto Oy для улучшения рекуперации тепла с электростанции в Наантали, а также для рекуперации тепла морской воды.

Кроме того, Vaasan Sähkö Oy получила грант на рекуперацию тепла из сточных вод на очистных сооружениях в Патти и на рекуперацию тепла из отходов, образующихся во время тестовых запусков двигателей Wärtsilä Smart Technology Hub.

По данным министерства, реализация четырех проектов позволит округам Вааса, Эспоо и Турку отказаться от использования угля в ускоренном режиме.

Согласно з, утвержденному в стране в 2019 году, угольная энергетика и тепловая генерация будут запрещены в Финляндии с 1 мая 2029 года. Согласно госпрограмме, энергетические компании, которые поэтапно откажутся от использования угля к 2025 году, получат финансовые стимулы. На инвестиционную помощь было зарезервировано всего 90 млн. евро.

Министерство экономики и занятости будет принимать заявки на инвестиционную помощь для проектов по замене угольной энергетики до 28 февраля 2021 года.

Приоритет будет отдаваться проектам, которые используют технологии, не основанные на сжигании угля. Если в рамках имеющегося мандата будет возможно оказать помощь другим проектам, то приоритетными будут проекты совместного производства электроэнергии и тепла. Новизна и воспроизводимость технологии также будут учитываться при оценке проектов.

Заявки на получение помощи должны подаваться через электронную систему Business Finland и будут обрабатываться Министерством экономики и занятости. Остальные решений по оказанию помощи предполагается принять в первой половине 2021 года.