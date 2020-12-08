Журналисту Юрию Бутусову предложили занять должность в Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Как заявили в Минобороны, некоторые считают критические материалы Бутусова «предвзятыми, манипулятивными и спекулятивными», однако в «неравнодушии» к ситуации с нацбезопасностью страны «ему не отказать».

— Когда речь заходит о конструктивной позиции — это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики, — говорится в сообщении.

Сам журналист на предложение министерства пока не ответил.

Ранее Юрий Бутусов говорил, что российские бандформирования на востоке Украины уже полностью исчерпали свой потенциал, и следующим шагом «помощи» может быть только полномасштабное вторжение армии РФ.