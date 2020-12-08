Из более 100 предприятий, которые сейчас входят в состав «Укроборонпрома», в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода.

— На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома». Они делятся на три категории. Первая категория – это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией, - сказал Олег Уруский.

Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества – это «те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные... это примерно группа из 40 предприятий».

– Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством, - сказал министр.

Ранее новый генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации «Укроборонпрома» в два холдинга – «Оборонительные системы Украины» и «Аэрокосмические системы».

Ранее сообщалось, что в Николаеве продолжает разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», деньги на ремонт которого обещал найти глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.