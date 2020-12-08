Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Список опубликован на сайте Forbes.
Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.
В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Представительниц Украины в рейтинге нет.
Напомним, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года — тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.
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Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Список опубликован на сайте Forbes.
Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.
В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Представительниц Украины в рейтинге нет.
Напомним, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года — тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.