Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Список опубликован на сайте Forbes.

Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.

В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Представительниц Украины в рейтинге нет.

Напомним, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года — тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.