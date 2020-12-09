Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины». Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Громадське радіо».

По его словам, правительство Ирана отозвало предложение по закладыванию в бюджете на 2021 год 200 евро млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

— Предполагалось, что 200 евро млн выделят именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций, — заявил Евгений Енин.

Он отметил, что о размере компенсаций пока не начинали переговоры с иранской стороной.

— Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности, с Украиной по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы, — подчеркнул Евгений Енин.

Напомним, иранское правительство планировало заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ в январе этого года.