В Украине за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 276 человек. Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 14 204 человек. До этого худшим показателем было 257 смертей, которые были зафиксированы 19 ноября.

Больше всего летальных случаев за вчера выявили в Киеве (+34), Днепропетровской (+32), Одесской (+22), Львовской (+21) и Хмельницкой (+20) областях.

Напомним, всего за сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 14 554 человека. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Черкасской и Запорожской областях.