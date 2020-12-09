Депутат Николаевского областного совета VIII созыва от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владимир Фроленко заявил, что их партия не планирует выдвигать кандидатуру на должность главы облсовета.

Об этом он рассказал сегодня, 9 декабря, во время торжественного заседания первой сессии нового областного совета в комментарии корреспонденту НикВести.

Владимир Фроленко отметил, что партия рассматривала несколько кандидатур на данную должность, однако, было принято решение отказаться от борьбы за кресло главы областного совета в пользу конструктивной работы.

– На фракции этот вопрос обсуждался. Естественно, были предложены кандидатуры. Но мы решили, что сегодня не нужно заниматься политикой. Надо объединиться и создать рабочий формат, просто работать. Главное не получить должность, главное, чтобы должность была эффективна. Чтобы человек на должное принес пользу, - сказал Владимир Фроленко.

При этом, депутат отметил, что некоторые его коллеги по партии претендуют на должности глав областных комиссий. В частрности, у него самого таких амбиций пока нет.

– Все кандидаты в сессионном зале от нашей партии сильные профильные депутаты. Думаю, что они будут претендовать на глав комиссии. У меня пока амбиций нет. Не обязательно быть главой комисси, можно работать и приносить пользу, - добавил Владимир Фроленко.

Также Владимир Фроленко рассказал, готова ли «Оппозицонная платформа - За жизнь» поддержать кандидатуру «Слуги народа» Анны Замазеевой, в случае, если сегодня депутатский корпус начнет рассматривать данный вопрос.

– Мы готовы работать сов семи, чтобы был рабочий формат. Если будет выдвинута кандидатура, мы возьмем перерыв и пойдем обсудим, - сказал он.

Напомним, наибольшее количество голосов избирателей на выборах депутатов Николаевского областного совета набрали кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владимир Фроленко и «слуга народа» Владислав Невеселый.