Во Вьетнаме обнаружили доселе неизвестный вид змей, имеющих редкий окрас — их черная чешуя сверкает радужными переливами. Он относится к малочисленному роду Achalinus, который выделяется среди других тем, что чешуйки змей не накладываются друг на друга, а равномерно распространяются по всей поверхности тела.

Находка описана в научном журнале BioOne, пишет CNN.

Новый вид, названный Achalinus zugorum, обнаружили в лесах северного региона Вьетнама Хазянг, что у границы с Китаем. Змеи этого рода, распространенные также в Китае, Японии и на Тайване, ведут достаточно скрытный образ жизни. Их всех объединяет «странная чешуя», которая складывается в уникальные узоры.

Известно о 13 видах змей с этого рода, причем шесть из них живут во Вьетнаме.

Обнаруженная змея отличается от своих родственников странным окрасом — ее голова розово-серая, брюхо имеет радужные переливы, а спина варьируется от пурпурного до угольно-черного цвета. Также чешуйки у змей нового вида — четко округлой формы, а промежутки между ними имеют серую окраску.

Сейчас у биологов нет никаких данных о популяции Achalinus zugorum и ее состоянии — они поймали только одну особь. Поиск других представителей этого вида затруднен их скрытным образом жизни. Глаза этих змей даже не фиксируют яркого света — скорее всего животные закапываются в грунт или глубоко под опавшие листья.

Ученые предполагают, что в результате вырубки местных лесов для агрокультурных потребностей природный ареал находится под угрозой, и единственная возможность уберечь редких змей — это срочно сменить политику землепользования и сохранения видов.

Отмечается, что исследование нового вида может заполнить пробелы в знаниях о рептилиях и земноводных и предоставить критическую информацию об эволюции змей. Род Achalinus ответвляется от эволюционного дерева ранее, чем другие группы, в результате чего его представители сильно отличаются от других змей как поведением, так и внешним видом.

Напомним, новому виду гадюк, которых группа индийских ученых обнаружила летом 2019 года, дали название Salazar — в честь темного мага из «Гарри Поттера» Салазара Слизерина — одного из четырех основателей школы Хогвартс.