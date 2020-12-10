Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен выплат. Соответсвующий закон сегодня, 10 декабря, вступил в силу.
Вчера закон обнародовали в издании «Голос Украины». Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет РБК-Украина.
Закон обеспечивает в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина.
Также одноразовые выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников. Предусмотрена и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.
Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина, на период его действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продлили действие договоров аренды коммунального и госимущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.
Закон отменяет взыскание платы по договорам аренды коммунального и госимущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.
Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.
В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Условия получения выплат
Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии:
Для ФОПов следующие требования:
Одноразовую компенсацию расходов бизнесу не будут предоставлять, если есть долг по ЕСВ.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.
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Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен выплат. Соответсвующий закон сегодня, 10 декабря, вступил в силу.
Вчера закон обнародовали в издании «Голос Украины». Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет РБК-Украина.
Закон обеспечивает в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина.
Также одноразовые выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников. Предусмотрена и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.
Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина, на период его действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продлили действие договоров аренды коммунального и госимущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.
Закон отменяет взыскание платы по договорам аренды коммунального и госимущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.
Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.
В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Условия получения выплат
Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии:
Для ФОПов следующие требования:
Одноразовую компенсацию расходов бизнесу не будут предоставлять, если есть долг по ЕСВ.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.