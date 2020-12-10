Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен выплат. Соответсвующий закон сегодня, 10 декабря, вступил в силу.

Вчера закон обнародовали в издании «Голос Украины». Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет РБК-Украина.

Закон обеспечивает в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина.

Также одноразовые выплаты получит и бизнес для сохранения рабочих мест наемных работников. Предусмотрена и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.

Для бизнеса, работу которого приостановили из-за карантина, на период его действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продлили действие договоров аренды коммунального и госимущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Закон отменяет взыскание платы по договорам аренды коммунального и госимущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

В страховой стаж лица будут включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Условия получения выплат

Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии:

основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;

за 3 квартал 2020-го работодатель начислял ЕСВ;

средняя зарплата не превышает 30 тысяч гривен;

не работают по совместительству.

Для ФОПов следующие требования:

регистрация более 3 месяцев;

в 2020 году уплатили ЕСВ за себя, не меньше чем за 3 месяца;

основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;

если они не являются ФОП и работником одновременно.

Одноразовую компенсацию расходов бизнесу не будут предоставлять, если есть долг по ЕСВ.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.