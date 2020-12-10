Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке во время испытаний в штате Техас.

Об этом сообщил Владелец компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

Илон Маск сообщил, что давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой.

Вся остальная часть тестового полета прошла нормально — речь идет о запуске, переключении на верхние баки и управлении закрылками.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс.

Напомним, ранее за 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить «прыжок» на 15 километров, старт был автоматически отменен.