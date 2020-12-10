Спартак Гукасян

Главой Вознесенского районного совета 9 декабря избрали депутата от «Слуги народа» Спартака Гукасяна.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Гукасяна избрали во втором туре, он набрал 22 голоса. Заместителем председателя облсовета избрали Ивана Бурдина от «Нашего края» (33 голоса). Главами бюджетной и земельной комиссий стали депутаты от «Слуги народа» - Николай Колесников и Михаил Молдованенко.

По результатам выборов, из 42 мест в райсовете по 10 заняли ОПЗЖ и «Слуга народа». По 6 мандатов достались «Европейской солидарности» и «Нашему краю», 4 места получила «Батьківщина», по 3 – партии «За Майбутнє» и «Пропозиція».

Гукасяну 36 лет, он работает в компании «Оболонь» – территориальным менеджером-управителем, руководителем отдельной структуры с 60 подчиненными.

В 2019 году он как самовыдвиженец баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу №128 в Николаеве (Ингульский и Корабельный районы). В 2015 году Гукасян баллотировался в Николаевский горсовет от партии Анатолия Гриценко «Громадянська позиція».

Отметим, что Вознесенский район после нового административного деления стал включать в себя Вознесенск, Южноукраинск, Братское, Веселиново, Доманевку и Еланец.

Как известно, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета.