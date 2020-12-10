В четверг, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Торжественное мероприятие проходит в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре.

Сегодня депутаты приняли присягу и официально приступили к работе. Текст присяги зачитал депутат Сергей Кантор.

Перед этим глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Евгений Бабков озвучил результаты выборов.

По результатам выборов 25 октября в Николаевский горсовет прошли 6 партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Пропозиція», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Наш край».

Далее текст присяги зачитал городской голова Александр Сенкевич.

— Я, Сенкевич Александр Федорович, вступая на пост городского головы и осознавая всю высокую ответственность, торжественно присягаю, что буду верно служить общине и народу Украины, придерживаться Конституции Украины и Законов Украины, способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан, тщательно исполнять свои должностные обязанности, - сказал он.