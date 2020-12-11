Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк обещает, что его политсила будет бороться с незаконными киосками и рекламными конструкциями в городе, несмотря на партийную принадлежность, или статус их владельцев.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Артема Ильюка, он и фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» в городском совете не позволит чиновникам и депутатам пользоваться своими полномочиями и статусом, чтобы узаконить работу незаконных киосков, или установку рекламных конструкций.

— Такой практики, когда депутатов использовали для того, чтобы прикрывать будки, которую мы видели в прошлом городском совете, у нас не будет. Есть закон и когда ты не знаешь, как поступить – поступи по закону. Перед законом все равны. И депутаты несут еще больше ответственности с моральной точки зрения, чем не депутаты. И вот надо всегда понимать, что если ты стал депутатом городского совета, если взял общественную нагрузку на себя, то будь добр, свои личные интересы оставь за пределами этого зала. Это не всегда просто и многим это не под силу, но я прошел уже большой путь и точно знаю, что я это могу, умею и буду это передавать всем членам нашей команды, — заявил Артем Ильюк.

Артем Ильюк

Политик предлагает городскому совет на один год узаконить все киоски в городе, чтобы дать возможность их владельцам подготовить разрешительную документацию и привести их в порядок. Спустя год, по словам Артема Ильюка, городской совет будет в праве снести все незаконные конструкции и навести порядок в городе.

— Когда-то я предложил очень хорошую идею, узаконить все незаконные будки на год и дать им возможность привести к какому-то знаменателю. Кому-то заменить фасад, кому-то привести в порядок и облагородить территорию, кому-то переехать, предоставив ему нормальное место, которое не мешает жителям города Николаева и вписывается в архитектуру. А вот деньги, которые направлены на это, пустить на снос тех, кто не пошел на условия и на определение дальнейшей судьбы. То есть логика такова, если будка стоит незаконно, то вокруг нее всегда будет беспорядок. Человек никогда не будет приводить ее в порядок, ему не надо это делать, у него завтра могут забрать. Этим все пользуются — и чиновники, и недобросовестные дельцы. Поставим будку там, где комфортно, приведем к общему знаменателю, у нас были идеи определенных мест, коммунальных рынков. Надо возобновлять, тогда владелец будет ухаживать за будкой, сделает из нее красивое архитектурное строение, — отметил политик.

Артем Ильюк также отметил, что наведение порядка с временными торговыми сооружениями нужно начинать с главной улицы города — Соборной.

— Я считаю, что наводить порядок надо начать с улицы Соборной, пока там мы не наведем порядок, пока не приведем эту улицу к стандартам европейским ничего у нас в городе не получится. Это все будет хаотично, шахматка. Переставили с одной стороны улицы будки, переставили с другой, но порядка не будет. Начинаем с улицы Соборной и двигаемся дальше, — говорит Артем Ильюк.

Остановка Соборная по проспекту Центральному в Николаеве, павильоны фирмы "Бизнес-Реал" Чайки-Пелипаса

Отметим, что коллега Артема Ильюка по партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Напомним, Владислав Чайка рассказал о своем видении решения проблем с киосками в городе. По его мнению, все вопросы, связанные с продлением сроков аренды земли под такими «будками», необходимо решить позитивно, а вопросы, связанные с установкой новых ларьков должны проходить через так называемые общественные советы при районных администрациях.