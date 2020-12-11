О возобновлении отношений сообщил президент США Дональд Трамп.

– Очередной исторический прорыв сегодня! Два наших великих друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений. Это большой прорыв к миру на Ближнем Востоке, - написал Трамп в Twitter.

До середины 2020 года только две арабские страны официально признавали Израиль и имели с ним дипломатические отношения — Египет (с 1979) и Иордания (с 1994 года). Впрочем, в последние месяцы администрация Дональда Трампа активизировала деятельность на Ближнем Востоке и добилась заверений в нормализации отношений Израиля с тремя арабскими странами — Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом.

Справка. Арабские государства исторически сопротивлялись образованию Израиля как государства на Ближнем Востоке. Они выступают против существования Израиля без обеспечения прав местных мусульман в нем. Сторонники же создания Израиля утверждают, что раньше на этих землях жили еврейские племена и существовали еврейские государства.

В итоге Израиль создал свое государство, а мусульмане пытаются добиться независимости своего — Палестины. Сейчас это частично признанная страна, большую часть территории, на которую она претендует, контролирует Израиль.

Именно поэтому основание в 1948 году Израиля и его признание на уровне ООН привело к конфликту между ним и арабским миром. Его называют арабо-израильским конфликтом.