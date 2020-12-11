Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил депутатам городского совета механизм, по которому теперь будут проводится земельные сессии без распечатывания проектов решений, а с помощью планшетов.

Об этом шла речь вчера, 10 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета 8 созыва, пишут НикВести.

В ходе заседания депутаты подняли вопрос о том, будут ли им распечатывать теперь проекты решений на сессии, на что городской голова сообщил, что теперь все будет происходить в электронном виде - для этого мэрия закупила планшеты и разработала специальныое программное обеспечение.

Далее Александр Сенкевич показал, как это будет происходить. По его словам, все земельные проекты решений, которые выносятся на рассмотрение сессии городского совета, можно увидеть в повестке дня, размещенной на сайте градостроительного кадастра горсовета.

— Здесь есть наборы данных. Это один раз просто нужно выучить, где оно находится. Вот у нас остатки предыдущей сессии, это пример, как была подготовлена последняя земельная сессия. Вы нажимаете сюда «земельные вопросы» - и видите вот такие дела. Это просто такая штука, где вы можете видеть название файла, его номер, дальше - раскрытие темы, коротко о том, что это за документ. дальше можно нажать на ссылку «Посмотреть участок на Геопортале» - откроется геокадастр, и там можно увидеть участок. И проект решения, - рассказал Александр Сенкевич.

— Это называется публичная информация. Любой из этих вариантов можно открыть и посмотреть проект решения. Это то, что можно было распечатывать и тратить бумагу. Сама повестка дня выглядит таким образом: номер в повестке дня, номер файла, его кодификатор, название проекта решения, короткое описание, о чем оно внутри, ссылка на градостроительный кадастр и можно посмотреть решение, текст решения в вордовском документе, который будет расписан и подписан городским головой, - рассказал мэр Николаева.

Напомним, что в августе 2019 года исполком Николаевского городского совета объявил тендер на покупку 60 персональных планшетных компьютеров на сумму 456 тысяч гривен.

Тогда, директор Департамента городского головы Юлия Литвинова рассказала, что планшеты покупают для работы депутатов городского совета, поскольку мэрия тратит больше деньги на распечатку проектов решений сессий, депутатских комиссий и других документов. По ее словам, такая покупка окупится за 1,5 года.

Однако торги не состоялись, так как было подано менее двух тендерных предложений. После этого, чиновники объявили еще один тендер, увеличив сумму закупки на 12 тысяч гривен — до 468 тысяч гривен.

В торгах приняли участие предприниматель Лелес Татьяна, с предложением в 462 тысячи гривен и фирма «Скайлан Электроникс ЛТД» с предложением в 468 тысяч гривен. При этом предложение первого участника отклонили в связи с несоответствием предложения условиям тендерной документации. В результате, договор был заключен с фирмой «Скайлан Электроникс ЛТД». Согласно открытым данным, подрядчику 18 декабря 2019 года заплатили всю сумму по договору.