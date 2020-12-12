Об этом сообщает AP.

Суд отметил, что истец не предоставил законно обоснованных причин, почему он пытается вмешаться в проведение выборов в других штатах.

Президент США Дональд Трамп, который поддержал представление этого иска, заявил, что Верховный суд подвел и у него «нет ни мудрости, ни мужества».

Техас подал иск против тех штатов, которые называют ключевыми — именно от результатов голосования в них решалась судьба президентства в США, поскольку разрыв между кандидатами (Дональдом Трампом и Джо Байденом) был крайне незначителен. Вместе Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия дают 62 голоса выборщиков — и именно они стали решающими для предварительного объявления победы демократа.

В иске говорилось, что из-за пандемии коронавируса штаты изменили свои правила голосования, расширив возможность голосовать по почте. Но, по словам обозревателей, конкретных примеров возможных нарушений, к которым привели бы эти изменения, в иске не было.

Таким образом все 50 штатов США (включая округ Колумбия) уже утвердили официальные результаты выборов президента. Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп — 232.

В понедельник, 14 декабря, состоятся заседания коллегии выборщиков в штатах, на которых они отдадут свои голоса за какого из кандидатов, а потом результаты в январе окончательно утвердит американский парламент — Конгресс.