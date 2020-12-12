Об этом свидетельствует постановление РФ от 7 декабря.

В обновленный список санкций России против Украины попали народные депутаты Украины, избранные от «Слуги народа».

В частности, в список попали народные депутаты от Николаевщины: глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его коллеги Александр Гайду, Ирина Аллахвердиева, Елена Мошенец, Максим Дырдин, Артем Черноморов, Александр Пасечный, Игорь Негулевский и Игорь Копытин.

Алексей Вадатурский Тарас Креминь

Кроме них, в списке представлены генеральный директор «Нибулона» Алексей Вадатурский, экс-нардепы Игорь Бриченко и Александр Ливик, а также языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Всего в перечне значатся 849 физических лиц. В последнюю версию списка были добавлены, в том числе, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что введенные российскими властями против него и ряда украинских депутатов санкции — это знак качества и награда за защиту государственных интересов Украины.